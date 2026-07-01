Abécédaire de Raoul (4-6 ans), Musée de la Résistance, Limoges
mardi 14 juillet 2026 · Musée de la Résistance · Limoges
Informations pratiques
Abécédaire de Raoul (4-6 ans) 14 juillet et 25 août Musée de la Résistance Haute-Vienne
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T11:15:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:15:00+02:00
JOUONS AVEC LES LETTRES
Des lettres de l’alphabet ont été retrouvées dans le quartier de la Cité ! Aide Raoul, artiste autrichien, à les retrouver dans les éléments d’architecture.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Observe les bâtiments et retrouve les lettres cachées. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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