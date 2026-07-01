Abécédaire de Raoul (4-6 ans), Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Abécédaire de Raoul (4-6 ans) 14 juillet et 25 août Musée de la Résistance Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T11:15:00+02:00

Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:15:00+02:00

JOUONS AVEC LES LETTRES

Des lettres de l’alphabet ont été retrouvées dans le quartier de la Cité ! Aide Raoul, artiste autrichien, à les retrouver dans les éléments d’architecture.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Observe les bâtiments et retrouve les lettres cachées. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges