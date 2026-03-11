Abraham Réunion Studio de l’Ermitage Paris

La musique est un jeu d’enfants dans la famille Abraham. Zacharie l’aîné, Cynthia la cadette et Clélya la benjamine s’y sont toujours amusés. Ces dernières années, ils se sont rendus indispensables dans leurs sphères musicales respectives, avec le jazz comme dénominateur commun. Plébiscités en studio, ils se sont aussi imposés sur la scène du jazz français où leurs trajectoires se sont souvent croisées. Si souvent que l’envie de s’associer s’est manifestée.

Après un premier album éponyme en 2020, Abraham Réunion nous offre le 13 février 2026 « Jaden an nou » un nouvel album dans lequel ils souhaitent assumer et dévoiler leurs faiblesses, leurs fractures et leurs inquiétudes devant un monde qui ne tourne pas rond. Chacun avec sa personnalité, chacun avec son jardin. Différents mais soudés, ils ont tissé la trame d’un propos commun, où les considérations intimes font écho aux préoccupations universelles. En misant sur la magie de la musique pour lier le tout en brassant jazz, rythmes caribéens et musique classique avec une énergie solaire dont ils ont le secret.

Cynthia Abraham : Voix, effets, percussions mineures

Clélya Abraham : Piano, choeurs

Zacharie Abraham : Contrebasse, choeurs

Zaza Desiderio : Batterie

Japhet Boristhene : Percussions

Sortie de l’album : Jaden An Nou (2026 – Aztec Musique).

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 20 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:30:00+02:00_2026-04-16T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/abraham-reunion https://www.facebook.com/AbrahamReunionMusic/ https://www.facebook.com/AbrahamReunionMusic/



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

