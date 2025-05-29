Académie Musicale du 13ème et du 5ème Inscriptions 2026-2027 Acdémie Musicale du 5ème Monge Paris jeudi 29 mai 2025.

Permanences année 2026-2027



Académie Place d’Italie :

Du 1er juin au 9 juillet : Le mardi de 17h à 19h30

Du 24 août au 19 septembre : Le mardi de 17h à 19h30 et le samedi de 14h à 16h

Du 21 septembre au 15 septembre : Le mardi de 17h à 19h30

A partir du 2 novembre 2026 jusqu’au 3 juillet 2027 le mardi de 18h à 19h30

Tous les autres jours du lundi au samedi le matin au secrétariat central ( 1 rue Henri Becque 75013 Paris (code 2956) du lundi au vendredi de 11h30 à 13h )

Académie du 5ème Monge

Du 1er juin au 9 juillet : Le mercredi de 17h à 19h30

Du 24 août au 19 septembre : Le lundi et jeudi de 17h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30

Du 21 septembre au 15 septembre : Le jeudi de 17h à 19h30

A partir du 2 novembre 2026 jusqu’au 3 juillet 2027 le jeudi de 18h à 19h30

Tous les autres jours du lundi au samedi le matin au secrétariat central ( 1 rue Henri Becque 75013 Paris (code 2956) du lundi au vendredi de 11h30 à 13h )

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2026-2027 sont ouvertes à partir de maintenant et tous l’été !

Du jeudi 29 mai 2025 au samedi 03 juillet 2027 :

gratuit sous condition

Nous vous conseillons de téléphoner au secrétariat pour avoir les renseignements nécessaires avant de vous rendre sur place.

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-29T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Acdémie Musicale du 5ème Monge 7, rue de l’épée de bois 75005 Paris

https://www.aimparis.fr +33145650102 am13@aimparis.fr



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