Accabadora – Francesco Filidei / Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Accabadora – Francesco Filidei / Festival d’Aix-en-Provence 4 – 10 juillet Théâtre du Jeu de Paume Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:20:00+02:00

Fin : 2026-07-10T17:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:20:00+02:00

Dans les années 1950 en Sardaigne, un village encore pétri de traditions ancestrales. Suivant la coutume, Maria, la petite dernière d’une trop nombreuse famille, est adoptée par la Tzia Bonaria, restée sans enfant. Crainte et respectée, celle-ci est accabadora : couturière le jour, elle tisse le fil de la vie ; substitut des Parques, elle le tranche la nuit – mettant fin aux trop longues agonies. Maria va-t-elle assumer d’être la fille de cette dernière mère jusqu’à ses ultimes conséquences ? L’envoûtant roman de Michela Murgia, récit de transmission vibrant du chuchotement des âmes, a éveillé chez Francesco Filidei un puissant désir d’opéra : il sait ce que sa vocation doit à ses origines sardes et a voulu donner à ce monde riche d’un extraordinaire imaginaire vocal tout le potentiel lyrique qu’il mérite. Entrelaçant les motifs constitutifs d’une culture aux rituels puissants, Valentina Carrasco rend palpables l’omniprésence d’une terre qui, tout à la fois, nourrit et étouffe, et l’ambivalence d’un personnage pareil à une noix qui contiendrait un trésor.

Théâtre du Jeu de Paume 17 – 21, rue de l’Opéra 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festival-aix.com/content# »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@festival-aix.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33820670057 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festival-aix.com/ »}] Louis XIV y pratiqua la paume en 1660. Transformé en théâtre au siècle suivant, il est aujourd’hui l’un des derniers exemples, avec le Théâtre de la Reine à Versailles, d’une salle à l’italienne datant du XVIIIe siècle. Écrin rouge et feutré, c’est un lieu idéal pour les opéras intimes, les créations contemporaines, les récitals ou les concerts de musique de chambre. Arrêts de bus Ganay, Mirabeau Italie et Miollis, situés à 2 min à pied du théâtre.

Parking Carnot, situé à 5 minutes à pied du théâtre.

Dans les années 1950 en Sardaigne, un village encore pétri de traditions ancestrales. Suivant la coutume, Maria, la petite dernière d’une trop nombreuse famille, est adoptée par la Tzia Bonaria, sans…

© DR © Nicolas Riente