Exposition Summer Time en Provence Au rez de chaussée de l’Hôtel de Ramatuelle Aix-en-Provence
Exposition Summer Time en Provence Au rez de chaussée de l’Hôtel de Ramatuelle Aix-en-Provence mercredi 1 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Summer Time en Provence
Du 01/07 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h. Au rez de chaussée de l’Hôtel de Ramatuelle 3 rue Adanson Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Des artistes provençaux seront présentés lors de ce nouvel accrochage de juillet, tels que P. Ambrogiani, J. F. Canepa, M. Arnaud, A. Chabaud, A. Coste, A. Derain et Jean-Pierre Blanche.
Une Nuit BLANCHE consacrée à J.P. Blanche le 2 juillet jusqu’à 22h. .
Au rez de chaussée de l’Hôtel de Ramatuelle 3 rue Adanson Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 00 03 86 contact@galeriejeannebossert.com
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English :
Artists from Provence will be featured in this new July exhibition, including P. Ambrogiani, J. F. Canepa, M. Arnaud, A. Chabaud, A. Coste, A. Derain, and Jean-Pierre Blanche.
L’événement Exposition Summer Time en Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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