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AGENDA · Angers

Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur Angers

dimanche 18 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
5 bis place Kennedy
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30 30

Angers

Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur

5 bis place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18 20:00:00

Date(s) :
2026-10-18

5 mets & 5 vins en accords parfait   .

5 bis place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77  mdvins.angers@gmail.com

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English :

L’événement Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers

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