Informations pratiques

Angers

Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur

5 bis place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-10-18 20:00:00

Date(s) :

2026-10-18

5 mets & 5 vins en accords parfait .

5 bis place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77 mdvins.angers@gmail.com

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English :

L’événement Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers