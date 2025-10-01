AGENDA · Angers
Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur Angers
dimanche 18 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur
5 bis place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18 20:00:00
Date(s) :
2026-10-18
5 mets & 5 vins en accords parfait .
5 bis place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77 mdvins.angers@gmail.com
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English :
L’événement Accord mets Italien & vins Anjou et Saumur Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers
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