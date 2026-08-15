AGENDA · Grignan
Accords fromage et vins Domaine de Montine Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Accords fromage et vins
Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Accords fromage et vins
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Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr
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English :
Cheese and Wine Pairings
L’événement Accords fromage et vins Grignan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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