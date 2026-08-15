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AGENDA · Grignan

Accords fromage et vins Domaine de Montine Grignan

samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Montine
Adresse
BP 5
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif
20 20

Grignan

Accords fromage et vins

Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18

Accords fromage et vins
  .

Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21  contact@domainedemontine.fr

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English :

Cheese and Wine Pairings

L’événement Accords fromage et vins Grignan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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