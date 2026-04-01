Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize
Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize samedi 18 avril 2026.
Decize
Accrobranche Safari
Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 13:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Enfilez vos chapeaux d’aventuriers !
La Halle du Port de Decize se transforme en jungle pour une journée accrobranche safari.
Parcours accessible aux enfants dès 1,20 m.
Animation gratuite et ouverte à tous pour une journée pleine de sensations !
Gratuit .
Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Accrobranche Safari
L’événement Accrobranche Safari Decize a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Nivernais
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