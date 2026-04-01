Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize

Decize

Accrobranche Safari

Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Enfilez vos chapeaux d’aventuriers !

La Halle du Port de Decize se transforme en jungle pour une journée accrobranche safari.

Parcours accessible aux enfants dès 1,20 m.

Animation gratuite et ouverte à tous pour une journée pleine de sensations !

Gratuit .

Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Accrobranche Safari

L’événement Accrobranche Safari Decize a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Nivernais