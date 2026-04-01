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Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize

Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize

Accrobranche Safari Halle du Port de la Jonction Decize samedi 18 avril 2026.

Lieu : Halle du Port de la Jonction

Adresse : Bassin de la Jonction

Ville : 58300 Decize

Département : Nièvre

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Accrobranche Safari

Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Enfilez vos chapeaux d’aventuriers !
La Halle du Port de Decize se transforme en jungle pour une journée accrobranche safari.
Parcours accessible aux enfants dès 1,20 m.
Animation gratuite et ouverte à tous pour une journée pleine de sensations  !
Gratuit   .

Halle du Port de la Jonction Bassin de la Jonction Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 

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English : Accrobranche Safari

L’événement Accrobranche Safari Decize a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Nivernais

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