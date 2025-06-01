Balade à vélo entre Decize et Fleury-sur-Loire Decize Nièvre

Balade à vélo entre Decize et Fleury-sur-Loire Route de Moulins 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0

Au départ de Decize, le long du canal Latéral à la Loire, chemin de halage entièrement aménagé pour les cyclistes pour rallier Fleury-sur-Loire. L’écluse de l’Acolin à Avril-sur-Loire très jolie tout au long de l’année et encore plus belle au printemps avec ses magnifiques glycines. Vous terminerez votre balade à la halte nautique de Fleury-sur-Loire où des tables de pique-nique vous attendent. En saison possibilité de déjeuner sur place.

https://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

From Decize, along the Canal Latéral à la Loire, a towpath fully equipped for cyclists to reach Fleury-sur-Loire. The lock of Acolin in Avril-sur-Loire is very pretty all year long and even more beautiful in spring with its magnificent wisteria. You will finish your walk at the nautical stop of Fleury-sur-Loire where picnic tables are waiting for you. In season, it is possible to have lunch on the spot.

Deutsch :

Von Decize aus geht es entlang des Canal Latéral à la Loire auf einem komplett für Radfahrer ausgebauten Treidelpfad nach Fleury-sur-Loire. Die Acolin-Schleuse in Avril-sur-Loire ist das ganze Jahr über sehr schön und im Frühling mit ihren herrlichen Glyzinien noch schöner. Sie beenden Ihre Wanderung an der Wassersportstation von Fleury-sur-Loire, wo Picknicktische auf Sie warten. In der Saison besteht die Möglichkeit, vor Ort zu Mittag zu essen.

Italiano :

Da Decize, lungo il Canal Latéral à la Loire, l’alzaia è completamente attrezzata per raggiungere Fleury-sur-Loire. La chiusa di Acolin ad Avril-sur-Loire è molto bella tutto l’anno e ancora di più in primavera con il suo magnifico glicine. Terminerete la vostra passeggiata alla fermata nautica di Fleury-sur-Loire, dove vi aspettano tavoli da picnic. In stagione, è possibile pranzare sul posto.

Español :

Desde Decize, a lo largo del Canal Latéral à la Loire, el camino de sirga está totalmente equipado para que los ciclistas lleguen hasta Fleury-sur-Loire. La esclusa de Acolin en Avril-sur-Loire es muy bonita todo el año y aún más en primavera con sus magníficas glicinias. Terminará su paseo en la parada náutica de Fleury-sur-Loire donde le esperan mesas de picnic. En temporada, es posible almorzar in situ.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data