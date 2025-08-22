Le trésor oublié de Decize Visite virtuelle Decize Nièvre

Le trésor oublié de Decize Visite virtuelle A pieds Facile

Le trésor oublié de Decize Visite virtuelle 32, rue de la République 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Mille pièces d’or ont été retrouvées à Decize cette année. Les descendants d’illustres personnages ayant fréquenté la ville en revendiquent la propriété. À qui revient le butin ? Enquêtez à travers la ville et le temps afin d’identifier le réel propriétaire. Application gratuite à télécharger legendr.app/

Facile

http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

A thousand gold coins were found in Decize this year. Descendants of illustrious people who frequented the town are claiming ownership. Whose booty is it? Investigate the town and time to find out who the real owner is. Free app to download: legendr.app/

Deutsch :

In Decize wurden in diesem Jahr 1000 Goldmünzen gefunden. Die Nachkommen berühmter Persönlichkeiten, die in der Stadt verkehrten, erheben Anspruch auf das Eigentum. Wem gehört die Beute? Ermitteln Sie in der Stadt und in der Zeit, um den wahren Besitzer zu finden. Kostenlose App zum Herunterladen: legendr.app/

Italiano :

Quest’anno a Decize sono state trovate mille monete d’oro. I discendenti di personaggi illustri che frequentavano la città ne rivendicano la proprietà. Di chi è il bottino? Indaga attraverso la città e il tempo per scoprire chi è il vero proprietario. App gratuita da scaricare: legendr.app/

Español :

Este año se han encontrado en Decize mil monedas de oro. Los descendientes de personajes ilustres que frecuentaban la ciudad reclaman su propiedad. ¿De quién es el botín? Investiga a través de la ciudad y del tiempo para averiguar quién es el verdadero propietario. Descarga gratuita de la aplicación: legendr.app/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data