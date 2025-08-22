Parcours historique du Greffier Barbicho Decize Nièvre

Place du Champ de Foire 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Circuit historique fléché au sol permettant de découvrir les principaux monuments historiques et site naturel de Decize.
Facile

https://www.decize-confluence.fr/patrimoine-decize-circuit-du-greffier-barbicho-2022/   +33 3 86 25 27 23

English :

Historical circuit marked on the ground allowing to discover the main historical monuments and natural site of Decize.

Deutsch :

Historischer Rundgang mit Bodenmarkierungen, auf dem die wichtigsten historischen Denkmäler und natürlichen Sehenswürdigkeiten von Decize besichtigt werden können.

Italiano :

Circuito storico tracciato sul terreno per scoprire i principali monumenti storici e siti naturali di Decize.

Español :

Circuito histórico trazado sobre el terreno para descubrir los principales monumentos históricos y parajes naturales de Decize.

