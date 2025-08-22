Parcours historique du Greffier Barbicho Decize Nièvre
Parcours historique du Greffier Barbicho Place du Champ de Foire 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Circuit historique fléché au sol permettant de découvrir les principaux monuments historiques et site naturel de Decize.
Facile
https://www.decize-confluence.fr/patrimoine-decize-circuit-du-greffier-barbicho-2022/ +33 3 86 25 27 23
English :
Historical circuit marked on the ground allowing to discover the main historical monuments and natural site of Decize.
Deutsch :
Historischer Rundgang mit Bodenmarkierungen, auf dem die wichtigsten historischen Denkmäler und natürlichen Sehenswürdigkeiten von Decize besichtigt werden können.
Italiano :
Circuito storico tracciato sul terreno per scoprire i principali monumenti storici e siti naturali di Decize.
Español :
Circuito histórico trazado sobre el terreno para descubrir los principales monumentos históricos y parajes naturales de Decize.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data