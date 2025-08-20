Decize, escale Loire Decize Nièvre

Decize, escale Loire Decize Nièvre vendredi 1 août 2025.

Decize, escale Loire Vélo de route Facile

Decize, escale Loire Place du Champ de Foire 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Ce circuit est une invitation à une balade au bord de l’eau avec vue sur le panorama de la confluence des cours d’eau de Decize et du barrage de Saint-Léger-des-Vignes. Tout est réuni dans cette promenade 100% nature Loire, canal, vieille Loire, port fluvial, sentiers de l’île de Caqueret . Fiche détaillée de l’itinéraire en PDF. (Passage par la base de loisirs « Stade Nautique »). Le + vous pouvez compléter cette balade en suivant le sentier d’Interprétation Vieille Loire .

Facile

http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

This tour is an invitation to take a stroll along the water’s edge, with a panoramic view of the confluence of Decize’s waterways and the Saint-Léger-des-Vignes dam. This 100% natural walk brings together the Loire, canal, old Loire, river port and the paths of Ile de Caqueret. Detailed itinerary in PDF. (Passage through the « Stade Nautique » leisure center). Bonus: you can complete this walk by following the « Vieille Loire » interpretation trail.

Deutsch :

Dieser Rundgang ist eine Einladung zu einem Spaziergang am Wasser mit Blick auf das Panorama des Zusammenflusses der Wasserläufe von Decize und des Staudamms von Saint-Léger-des-Vignes. Alles ist in diesem Spaziergang 100% Natur vereint: Loire, Kanal, alte Loire, Flusshafen, Pfade auf der Insel Caqueret . Detaillierte Karte der Route im PDF-Format. (Passage durch die Freizeitanlage « Stade Nautique »). Pluspunkt: Sie können diese Wanderung ergänzen, indem Sie dem Interpretationspfad « Vieille Loire » folgen.

Italiano :

Questo percorso è un invito a passeggiare in riva al mare, affacciandosi sul panorama della confluenza dei corsi d’acqua della Decize e della diga di Saint-Léger-des-Vignes. Questa passeggiata 100% natura ha tutto: la Loira, il canale, l’antica Loira, il porto fluviale e i sentieri dell’Ile de Caqueret. Itinerario dettagliato in PDF. (Passaggio attraverso il centro ricreativo « Stade Nautique »). Bonus: è possibile completare questa passeggiata seguendo il percorso di interpretazione della « Vieille Loire ».

Español :

Este sendero es una invitación a pasear a orillas del agua, con vistas al panorama de la confluencia de los cursos de agua del Decize y la presa de Saint-Léger-des-Vignes. Este paseo 100% natural lo tiene todo: el Loira, el canal, el Loira antiguo, el puerto fluvial y los senderos de la isla de Caqueret. Itinerario detallado en PDF. (Paso por el centro de ocio « Stade Nautique »). Bonus: puede completar este paseo siguiendo el sendero de interpretación « Vieille Loire ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data