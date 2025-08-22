Decize La Machine par l’étang Grénetier Decize Nièvre
Decize La Machine par l’étang Grénetier Decize Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Decize La Machine par l’étang Grenetier Vélo de route Facile
Decize La Machine par l’étang Grenetier Chemin de halage du Canal du Nivernais 58300 Decize Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette véloroute relie Decize à La Machine avec un trajet en majorité sous les bois. Passage par l’étang Grenetier (baignade, pêche, guinguette, tables de pique-nique). Cet itinéraire facile à faire à pied ou à vélo est jalonné de panneaux d’interprétation. Deux lieux de départs sont possibles.
Facile
http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23
English :
Built on an old railroad, this bicycle route connects Decize to La Machine with a route mostly under the woods. It passes by the Grenetier pond (swimming, fishing, picnic tables). This itinerary is easy to do on foot or by bike and is marked out with interpretation panels. Two departure points are possible.
Deutsch :
Diese auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegte Fahrradroute verbindet Decize mit La Machine und verläuft größtenteils durch den Wald. Sie kommen am Étang Grenetier vorbei (Baden, Angeln, Guinguette, Picknicktische). Diese leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigende Route ist mit Informationstafeln versehen. Es gibt zwei mögliche Abfahrtsorte.
Italiano :
Costruita su una vecchia linea ferroviaria, questa pista ciclabile collega Decize a La Machine, con la maggior parte del percorso che si svolge sotto il bosco. Passa accanto allo stagno di Grenetier (nuoto, pesca, tavoli da picnic). L’itinerario è facile da percorrere a piedi o in bicicletta ed è segnalato da pannelli interpretativi. Sono possibili due punti di partenza.
Español :
Construida sobre una antigua vía férrea, esta ruta ciclista une Decize con La Machine, transcurriendo la mayor parte del recorrido bajo el bosque. Pasa por el estanque de Grenetier (baño, pesca, mesas de picnic). Este itinerario es fácil de recorrer a pie o en bicicleta y está señalizado con paneles de interpretación. Hay dos puntos de partida posibles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data