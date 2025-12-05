La Bottine et La Moustache (marche et course) Place de la Mairie Decize

La Bottine et La Moustache (marche et course)

La Bottine | La Moustache est un événement organisé par la société´ La French Run , en collaboration avec la municipalité de Decize, les clubs supports locaux et la Ligue Nationale contre le cancer Comité de la Nièvre.

Un événement sportif porteur de sens, pour soutenir une cause, inciter à la pratique d’une activité physique, contribuer au bien-être…

Une expérience forte, créatrice de liens social, intergénérationnel, inter-quartier, inter-régional.

Inscription en ligne.

Inscription 10€ + 2.50€ de frais de dossier .

Place de la Mairie Place Guy Coquille Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com

