Journées Littéraires rencontres littéraires autour de la nouvelle et des formes courtes. Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Decize

Journées Littéraires rencontres littéraires autour de la nouvelle et des formes courtes.

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

L’association Lire sous les Halles, vous concocte un programme riche et varié sur 3 jours.

Imaginez des rencontres aléatoires entre de nouveaux talents et des virtuoses confirmés, des rendez-vous inattendus entre les éditeurs et les auteurs, des échanges passionnés entre des auteurs et des lecteurs conquis, le tout avec bonne humeur et la joie de se retrouver !

Ces 3 journées mettent en lumière l’action de l’association mais aussi la ville de Decize et le Sud Nivernais, le salon étant désormais connu par les auteurs et les éditeurs en France et à l’étranger.

La soirée du vendredi se déroule au cinéma Cinéal.

Président d’Honneur Arthur Ténor (auteur jeunesse)

Programme en PDF en téléchargement .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 29 91 nouvellesdecize@gmail.com

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English : Journées Littéraires rencontres littéraires autour de la nouvelle et des formes courtes.

L’événement Journées Littéraires rencontres littéraires autour de la nouvelle et des formes courtes. Decize a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Nivernais