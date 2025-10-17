Accroche-toi si tu peux Le StanG Pluvigner

Accroche-toi si tu peux

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Danse et mouvements jonglés

Par les Invendus

Ce sont deux amis dont les habitudes s’entremêlent. Ils s’expriment dans un langage à quatre bras, quatre jambes, donnant naissance à un seul corps dans des situations de jeux consciemment exécutées. Au travers de leurs jeux attendrissants, conflictuels, insensés, leur chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés. Ces deux hommes passent de la solitude à l’être ensemble, de l’absurde à la méthode, du sol au ciel, de la douceur au déchainement. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles temporisent ces deux êtres, les enveniment, les lient et occupent leur temps. Représentatives de leurs émotions, et de leurs activités, elles sont rebelles, interpellent, provoquant des situations de magie, de complicité et d’humour. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

