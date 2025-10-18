Soyez heureux Le StanG Pluvigner

Soyez heureux

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert

Par Lili Cros et Thierry Chazelle

C’est l’histoire de deux amoureux fantaisistes en quête d’un bonheur toujours plus grand, de deux artistes libres au destin hors du commun qui nous racontent les voyages, les chemins tortueux, et les rencontres inspirantes qui les ont façonnés.

Entre sketches ciselés, moments de tendresse et mélodies entraînantes à l’esthétique folk et pop, le spectacle Soyez heureux de Lili Cros et Thierry Chazelle est un show à la fois drôle et touchant.

Lili joue de la basse. Elle est positive et rayonnante, sa voix sublime se marie à merveille avec le timbre plus rocailleux de son acolyte.

Thierry est un clown hypersensible et raffiné, il joue de la guitare folk, de la mandoline et du banjo.

La complicité, la générosité et l’authenticité de ces deux artistes attirent les foules. Après un Olympia complet en 2019, Ils ont près de mille concerts à leur actif en France et à l’étranger. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soyez heureux Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon