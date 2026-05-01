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Les Vendredis de l’Inventaire Enquête de patrimoine sur Pluvigner Salle de la Madeleine Pluvigner

Les Vendredis de l’Inventaire Enquête de patrimoine sur Pluvigner Salle de la Madeleine Pluvigner vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle de la Madeleine

Adresse : 11 Rue de la Madeleine

Ville : 56330 Pluvigner

Département : Morbihan

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pluvigner

Les Vendredis de l’Inventaire Enquête de patrimoine sur Pluvigner

Salle de la Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le temps d’une rencontre, venez découvrir le travail réalisé dans le cadre de l’inventaire participatif du patrimoine bâti des communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique. Contributeurs et amateurs, enquêtez à nos côtés autour de photographies de 1971. Un temps de convivialité est prévu à l’issue de l’animation.

Avec les contributeurs de l’Inventaire membres des associations Pluvigner patrimoines et Vivre au Pays de Pluvigner.

Réservation recommandée.   .

Salle de la Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56 

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English : Les Vendredis de l’Inventaire Enquête de patrimoine sur Pluvigner

L’événement Les Vendredis de l’Inventaire Enquête de patrimoine sur Pluvigner Pluvigner a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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