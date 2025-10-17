Quand la bande dessinée rencontre la musique Le StanG Pluvigner

Quand la bande dessinée rencontre la musique

Conférence musicale de Tony Lourenço

Interview de Tony Lourenço et interludes musicaux par les élèves de l’Ecole de musique.

Tony Lourenço, auteur-scénariste de bandes dessinées consacrées à des musiciens, parues aux Editions Petit à Petit, est l’invité exceptionnel du StanG.

De Prince à Amy Winehouse, en passant par Led Zeppelin, Pink Floyd ou l’histoire du disco, sa sensibilité artistique nous permet de découvrir les destins épiques des plus grands artistes. Il partagera ses passions musicales et les différentes étapes du travail qui mènent à la publication d’albums biographiques passionnants que vous pourrez retrouver à la médiathèque.

La conférence musicale sera suivie d’une séance de dédicace. Ce même jour, de 10h à 12h, Tony Lourenço proposera un atelier de création de scénarios.

Tout public à partir de 8 ans.

Inscription à la médiathèque .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

