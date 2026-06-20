Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac samedi 20 juin 2026.

Carnac

Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac

Lieu-dit Le Hahon Foret Adrénaline Carnac Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-09 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les Accr’O Couchants sont de retour cet été à Forêt Adrénaline Carnac !

Au programme

Parcours d’accrobranche sous le sunset breton

Accès au TrampÔforest

Quelques surprises pour rendre la soirée encore plus magique

️ Places limitées, pensez à réserver ! .

Lieu-dit Le Hahon Foret Adrénaline Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 59 32 00 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 56