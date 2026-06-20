Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac
Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac samedi 20 juin 2026.
Carnac
Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac
Lieu-dit Le Hahon Foret Adrénaline Carnac Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-09 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Les Accr’O Couchants sont de retour cet été à Forêt Adrénaline Carnac !
Au programme
Parcours d’accrobranche sous le sunset breton
Accès au TrampÔforest
Quelques surprises pour rendre la soirée encore plus magique
️ Places limitées, pensez à réserver ! .
Lieu-dit Le Hahon Foret Adrénaline Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 59 32 00 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Accro’Couchants à Forêt Adrénaline Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 56
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- La valise à histoires Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 24 juin 2026
- Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac 25 juin 2026
- Grill Party Espace & Vie en Fête Résidence Séniors Espace et Vie Carnac 26 juin 2026
- Atelier Lithothérapie Carnac 27 juin 2026
- Festival de contes il était … une fois Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 27 juin 2026