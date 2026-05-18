Carnac

Atelier Lithothérapie

lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À 15H Ateliers Fabrication d’eau de quartz rose à boire et découverte de la lithothérapie. Atelier adultes fabrication d’eaux de quartz rose à boire . Découvrir les bienfaits de la lithothérapie . Durée 1h30 sur réservation .

lieu communiqué à la réservation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 22 39 81 50

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English :

L’événement Atelier Lithothérapie Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC