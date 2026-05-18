Atelier Lithothérapie Carnac
Atelier Lithothérapie Carnac samedi 27 juin 2026.
Carnac
Atelier Lithothérapie
lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À 15H Ateliers Fabrication d’eau de quartz rose à boire et découverte de la lithothérapie. Atelier adultes fabrication d’eaux de quartz rose à boire . Découvrir les bienfaits de la lithothérapie . Durée 1h30 sur réservation .
lieu communiqué à la réservation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 22 39 81 50
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English :
L’événement Atelier Lithothérapie Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC
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