Accueil Collectif des Mineurs 12-15 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS
Accueil Collectif des Mineurs 12-15 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS lundi 6 juillet 2026.
Du 06 au 17 juillet de 10h à 17h30, le CPA Rachid Taha accueille les enfants de 12 à 15 ans autour de plusieurs activités !
Semaine 1 / 06 au 10 juillet
Lundi : (matin) Accueil Jeux / (après-midi) Laser Game
Mardi : (matin) Atelier Cuisine / (après-midi) Piscine Pailleron
Mercredi : Sortie Sherwood Parc
Jeudi : (matin) Tournoi Jeux Vidéos / (après-midi) Visite du Parc des Princes
Vendredi : (matin) Expo street art « Zoo Art Show » / (après-midi) Cinéma
Semaine 2 / 13 au 17 juillet ( 4 jours)
Lundi : (matin) Accueil Jeux / (après-midi) Drift Bike
Mardi : Férié
Mercredi : Piscine Saint -Germain -en -Laye
Jeudi : Grands jeux au Parc de la Courneuve
Vendredi : (matin) Grand Jeu / (après-midi) Cinéma
Accueil en journée avec multi-activités pendant les 2 premières semaines de juillet.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h30
Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h30
payant
Semaine 1 : 40,50 euros
Semaine 2 : 32,40 euros.
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T17:30:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T17:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=15&public=&idtf=16 +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/centrerachidtaha/ https://www.facebook.com/centrerachidtaha/
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