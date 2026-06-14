Accueil Collectif des Mineurs 7-11 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS

Du 06 au 17 juillet de 10h à 17h30, le CPA Rachid Taha accueille les enfants de 7 à 11 ans autour de plusieurs activités !

Semaine 1 / 06 au 10 juillet Lundi : (matin) Accueil Jeux / (après-midi) Balade en bateau mouche

Mardi : (matin) Jeux de société Loup-Garou / (après-midi) Escalade

Mercredi : Sortie Sherwood Parc

Jeudi : Piscine Saint -Germain- en- Laye

Vendredi : (matin) Bowling / (après-midi) Cinéma

Semaine 2 / 13 au 17 juillet ( 4 jours) Lundi : (matin) Accueil Jeux / (après-midi) Expo « Archi-Zen » Fondation Louis Vuitton

Mardi : Férié

Mercredi :(matin) Piscine Pailleron / (après-midi) Jeux Vidéos

Jeudi : Grands jeux au Parc de la Courneuve

Vendredi : (matin) Grand Jeu / (après-midi) Cinéma

Accueil en journée avec multi-activités pendant les 2 premières semaines de juillet.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

Semaine 1 : 40,50 euros

Semaine 2 : 32,40 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T17:30:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T17:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=15&public=&idtf=16 +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/centrerachidtaha/ https://www.facebook.com/centrerachidtaha/



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