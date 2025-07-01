Acid Arab La Vapeur Dijon
Acid Arab La Vapeur Dijon samedi 6 février 2027.
Dijon
Acid Arab
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 19:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Acid Arab FR/DZ
Acid Arab construit depuis plus de dix ans l’une des signatures les plus singulières de la scène électronique française. Le collectif parisien a inventé un territoire musical où les machines dialoguent avec les voix, les rythmes et les imaginaires du monde arabe pour un live electro oriental vibrant. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Acid Arab
L’événement Acid Arab Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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