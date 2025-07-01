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Acid Arab La Vapeur Dijon

Acid Arab La Vapeur Dijon samedi 6 février 2027.

Lieu
La Vapeur
Adresse
42 Avenue de Stalingrad
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
19:00:00
Tarif
5.5 5.5 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Acid Arab

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 19:00:00
fin : 2027-02-06

Date(s) :
2027-02-06

Acid Arab FR/DZ

Acid Arab construit depuis plus de dix ans l’une des signatures les plus singulières de la scène électronique française. Le collectif parisien a inventé un territoire musical où les machines dialoguent avec les voix, les rythmes et les imaginaires du monde arabe pour un live electro oriental vibrant.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Acid Arab

L’événement Acid Arab Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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