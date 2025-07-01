Acid Arab La Vapeur Dijon

Dijon

Acid Arab

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 19:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Acid Arab FR/DZ

Acid Arab construit depuis plus de dix ans l’une des signatures les plus singulières de la scène électronique française. Le collectif parisien a inventé un territoire musical où les machines dialoguent avec les voix, les rythmes et les imaginaires du monde arabe pour un live electro oriental vibrant. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Acid Arab

L’événement Acid Arab Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)