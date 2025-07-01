Acid Arab, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Acid Arab Samedi 6 février 2027, 19h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T19:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:59:00+01:00

Fin : 2027-02-06T19:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:59:00+01:00

Acid Arab –FR/DZ

Acid Arab construit depuis plus de dix ans l’une des signatures les plus singulières de la scène électronique française. Le collectif parisien a inventé un territoire musical où les machines dialoguent avec les voix, les rythmes et les imaginaires du monde arabe pour un live electro oriental vibrant.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/acid-arab »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, electro live oriental La Vapeur Concert

Julien Mignot