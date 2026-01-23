Acid Arab live La Cartonnerie Reims
samedi 13 mars 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Acid Arab live
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 33 – 33 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Tout public
Un projet rare pour une musique puissante
Depuis plus de dix ans, Acid Arab façonne une identité unique dans le paysage électronique en mêlant les pulsations du club aux voix, rythmes et imaginaires du monde arabe, de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Avec plus de 600 concerts à travers le monde, le collectif s’est imposé sur les plus grandes scènes et festivals grâce à une musique hypnotique, physique et fédératrice. Aujourd’hui, Acid Arab ouvre un nouveau chapitre avec Resonance, un album ambitieux porté par de prestigieuses collaborations, dont celle de la chanteuse Yasmine Hamdan. Fidèle à son ADN tout en explorant de nouveaux horizons sonores, le groupe promet une expérience live intense, entre transe électronique et voyage sans frontières. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Acid Arab live
L’événement Acid Arab live Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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