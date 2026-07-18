Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Acoustic Project par Benjamin Roques

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Acoustic Project est un concert proposé par Benjamin Roques autour de standards de jazz, de chansons françaises revisitées et de compositions personnelles

Acoustic Project est un concert proposé par Benjamin Roques autour de standards de jazz, de chansons françaises revisitées et de compositions personnelles. Le groupe invite le public à un voyage musical intemporel, entre swing, acoustique et réinterprétations sensibles.

Brassens, Gainsbourg, Brel, Django Reinhardt, Stevie Wonder et plus encore…

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 12 86 50 02 gyg.jazz@gmail.com

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English :

Acoustic Project is a concert presented by Benjamin Roques featuring jazz standards, reimagined French songs, and original compositions

L’événement Acoustic Project par Benjamin Roques Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Cahors Vallée du Lot