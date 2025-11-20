Fête du Vin des Coteaux du Quercy Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête du Vin des Coteaux du Quercy Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 8 août 2026.
Fête du Vin des Coteaux du Quercy
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette fête se déroule en alternance entre Castelnau-Montratier.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie coteauxduquercy@wanadoo.fr
English :
This festival alternates between Castelnau-Montratier.
German :
Dieses Fest findet abwechselnd in Castelnau-Montratier statt.
Italiano :
Questo festival si alterna tra Castelnau-Montratier.
Espanol :
Este festival se celebra alternativamente en Castelnau-Montratier.
