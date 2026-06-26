Concert des Rencontres Musicales Européennes à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier
Concert des Rencontres Musicales Européennes à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier lundi 10 août 2026.
Castelnau-Montratier
Concert des Rencontres Musicales Européennes à Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Dans le cadre de la 36e édition des Rencontres Musicales Européennes de Lauzerte, un concert est donné en plein air à Castelnau-Montratier par les solistes, les chœurs et l'orchestre du festival
Dans le cadre de la 36e édition des Rencontres Musicales Européennes de Lauzerte, un concert est donné en plein air à Castelnau-Montratier par les solistes, les chœurs et l'orchestre du festival. Direction musicale par Enzo Mini et Nicolas Janssens. Présentation Valéry Lecoeuvre.
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 10 04 81 93
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English :
As part of the 36th edition of the Rencontres Musicales Européennes de Lauzerte, an open-air concert will be held in Castelnau-Montratier featuring the festival’s soloists, choirs, and orchestra
L’événement Concert des Rencontres Musicales Européennes à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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