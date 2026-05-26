Festival de Saint-Aureil Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Festival de Saint-Aureil Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 2 août 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Festival de Saint-Aureil
Saint-Aureil Place du Village Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Organisé par l'association de Bouche à Aureil, en partenariat avec Tracteurs, le magazine des passionnés.
Organisé par l'association de Bouche à Aureil, en partenariat avec Tracteurs, le magazine des passionnés.
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Saint-Aureil Place du Village Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 76 12 43 32
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English :
Organized by the de Bouche à Aureil association, in partnership with Tracteurs, le magazine des passionnés.
L’événement Festival de Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CVL Castelnau-Montratier
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