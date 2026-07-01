Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Repas dansant à Castelnau-Montratier

5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 12:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le Club du Bel Age Castelnaudais organise une repas dansant animé par Jean-Claude Fauvel.

Le Club du Bel Age Castelnaudais organise une repas dansant animé par Jean-Claude Fauvel.

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5 Chemin de Clary Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 30 62 68 73

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English :

The Club du Bel Age Castelnaudais is hosting a dinner dance hosted by Jean-Claude Fauvel.

L’événement Repas dansant à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot