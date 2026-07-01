Repas dansant à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier
jeudi 30 juillet 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Repas dansant à Castelnau-Montratier
5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le Club du Bel Age Castelnaudais organise une repas dansant animé par Jean-Claude Fauvel.
Le Club du Bel Age Castelnaudais organise une repas dansant animé par Jean-Claude Fauvel.
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5 Chemin de Clary Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 30 62 68 73
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English :
The Club du Bel Age Castelnaudais is hosting a dinner dance hosted by Jean-Claude Fauvel.
L’événement Repas dansant à Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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