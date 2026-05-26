Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie vendredi 17 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14
Soirées estivales à la piscine intercommunale, avec jeux aquatiques et ligne d’eau pour la nage
Soirées estivales à la piscine intercommunale, avec jeux aquatiques et ligne d’eau pour la nage. Ambiance détendue en plein air jusqu’en soirée.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02
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English :
Summer evenings at the intercommunal swimming pool, with water games and a water line for swimming
L’événement Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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