Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie vendredi 17 juillet 2026.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14

Soirées estivales à la piscine intercommunale, avec jeux aquatiques et ligne d’eau pour la nage

Soirées estivales à la piscine intercommunale, avec jeux aquatiques et ligne d’eau pour la nage. Ambiance détendue en plein air jusqu’en soirée.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02

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English :

Summer evenings at the intercommunal swimming pool, with water games and a water line for swimming

L’événement Nocturnes à la piscine intercommunale de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot