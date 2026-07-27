Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Exposition au Patio des Arts

9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-09-01

4 artistes exposent au Patio des Arts du 2 août au 20 septembre

Françoise Utrel, peintures

Catherine Fernandez, photo

Nathalie Albaladejo, peintures

Jean-Marie Marchand, sculpture

4 artistes exposent au Patio des Arts du 2 août au 20 septembre

Françoise Utrel, peintures

Catherine Fernandez, photo

Nathalie Albaladejo, peintures

Jean-Marie Marchand, sculpture

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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com

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English :

Four artists are exhibiting at the Patio des Arts from August 2 to September 20:

Françoise Utrel, paintings

Catherine Fernandez, photography

Nathalie Albaladejo, paintings

Jean-Marie Marchand, sculpture

L’événement Exposition au Patio des Arts Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot