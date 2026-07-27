Exposition au Patio des Arts Castelnau-Montratier
dimanche 2 août 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Exposition au Patio des Arts
9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-09-01
4 artistes exposent au Patio des Arts du 2 août au 20 septembre
Françoise Utrel, peintures
Catherine Fernandez, photo
Nathalie Albaladejo, peintures
Jean-Marie Marchand, sculpture
4 artistes exposent au Patio des Arts du 2 août au 20 septembre
Françoise Utrel, peintures
Catherine Fernandez, photo
Nathalie Albaladejo, peintures
Jean-Marie Marchand, sculpture
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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com
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English :
Four artists are exhibiting at the Patio des Arts from August 2 to September 20:
Françoise Utrel, paintings
Catherine Fernandez, photography
Nathalie Albaladejo, paintings
Jean-Marie Marchand, sculpture
L’événement Exposition au Patio des Arts Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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