Action ! #4 – Rencontre avec Salomé Saqué au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Défendre l’écologie à l’heure de la montée des autoritarismes

Action ! est le nouveau cycle de réflexion et de rencontres programmé par Le Carreau du Temple. Cette année, une carte blanche est proposée à la journaliste Salomé Saqué, autrice du plébiscité Sois jeune et tais-toi (2023 – éditions Payot). Des personnalités publiques de son choix seront invitées pour questionner les enjeux de la crise environnementale et défendre l’écologie à l’heure de la montée des autoritarismes.

Salomé Saqué, journaliste économique et politique, travaille sur des sujets tels que l’écologie, la justice sociale, les droits des femmes, la jeunesse et alerte sur le danger de la montée de l’extrême droite.

Quatrième et dernière rencontre : Protéger le vivant : humour, engagement et droits des animaux

Invité : Guillaume Meurice, humoriste, chroniqueur de radio et auteur français

Dans son nouveau roman S’entendre, Guillaume Meurice interroge notre rapport aux animaux, dans une société qui continue à les asservir et à les maltraiter. Ce livre s’inscrit dans la continuité d’une longue lignée de publications. Depuis plusieurs années, il alerte sur toutes les formes d’asservissement des animaux : surpêche, élevage intensif, divertissement et spectacle, etc. Comment sortir de cette contradiction collective, où l’on prétend aimer les animaux tout en participant à leur exploitation ?

Cette rencontre a pour objectif de faire le point sur la structuration de ces différentes violences, et d’explorer des pistes concrètes pour transformer, à notre échelle comme collectivement, notre rapport au vivant.

Vente de livres sur place avec la librairie Le Comptoir des mots

Séances de dédicace avec Guillaume Meurice et Salomé Saqué

Visionnez sur YouTube

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes, retranscrit par vélotypie et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation

Quatrième rencontre du cycle « Action ! » imaginé par Salomé Saqué avec son invité Guillaume Meurice

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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