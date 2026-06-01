Action collective, Actions Traitements, Paris
Action collective, Actions Traitements, Paris lundi 1 juin 2026.
Action collective Lundi 1 juin, 18h30 Actions Traitements Paris
En VISIO avec inscription via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt-P2esoyA_SJmQtD66poSc5hBbAiz0J5C2upIKScUrPtGaw/viewform
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T18:30:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T18:30:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Actions Traitements 23 rue Duris, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Atelier thérapeutique : Tabac et VIH – Comment arrêter le tabac sereinement ?
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