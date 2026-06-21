Spectacle flamenco des enfants de Flamenco en France Cirque Romanes Paris
Spectacle flamenco des enfants de Flamenco en France Cirque Romanes Paris samedi 27 juin 2026.
Spectacle des Enfants : 18h30 (durée : env. 40 mn)
Les élèves de Katia Benito (danse) seront accompagnées par Cristo Cortès au chant et Cristobal Corbel à la guitare.
Avec les élèves de guitare :
Dimitri Puyalte (guitare)
Buvette et restauration sur place.
Les élèves des cours pour enfants de Flamenco en France vous donnent rendez-vous pour leur spectacle de fin d’année sous le chapiteau du Cirque Tzigane Romanès.
Le samedi 27 juin 2026
de 18h30 à 19h10
payant
Tarif enfant : 5 € (moins de 18 ans)
Tarif unique adulte : 12 €
Merci d’acheter vos places à l’avance sur la billetterie en ligne HELLO ASSO
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T22:10:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T18:30:00+02:00_2026-06-27T19:10:00+02:00
Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix 75116 Paris
https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/spectacle-des-eleves-de-flamenco-en-france +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/854723894360780 https://www.facebook.com/events/854723894360780
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