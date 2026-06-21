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Spectacle flamenco des enfants de Flamenco en France Cirque Romanes Paris

Spectacle flamenco des enfants de Flamenco en France Cirque Romanes Paris

Spectacle flamenco des enfants de Flamenco en France Cirque Romanes Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Cirque Romanes

Adresse : Boulevard de l'Amiral Bruix

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p><strong>Tarif enfant : </strong>5 € (moins de 18 ans)</p><p><strong>Tarif unique adulte : </strong>12 €</p><p><strong>Merci d'acheter vos places à l'avance sur la billetterie en ligne HELLO ASSO </strong></p>

Spectacle des Enfants : 18h30 (durée : env. 40 mn)

Les élèves de Katia Benito (danse) seront accompagnées par Cristo Cortès au chant et Cristobal Corbel à la guitare.

Avec les élèves de guitare :

Dimitri Puyalte (guitare)

Buvette et restauration sur place.

Les élèves des cours pour enfants de Flamenco en France vous donnent rendez-vous pour leur spectacle de fin d’année sous le chapiteau du Cirque Tzigane Romanès.
Le samedi 27 juin 2026
de 18h30 à 19h10
payant

Tarif enfant : 5 € (moins de 18 ans)

Tarif unique adulte : 12 €

Merci d’acheter vos places à l’avance sur la billetterie en ligne HELLO ASSO

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T22:10:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T18:30:00+02:00_2026-06-27T19:10:00+02:00

Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix  75116 Paris
https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/spectacle-des-eleves-de-flamenco-en-france +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/854723894360780 https://www.facebook.com/events/854723894360780


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