Coups de pouce / Coups de cœur Centre Paris Anim’ Jemmapes PARIS samedi 27 juin 2026.

Venez découvrir les films inédits, tout genre et toute forme, réalisés par les participants aux 4 niveaux des Ateliers de Réalisation Jemmapes, de l’Atelier d’Initiation au Laboratoire de Création.

Fictions, documentaires, portraits, essais, séries, films expérimentaux, films d’animation, tous les genres et toutes les formes sont au rendez-vous !

► Avant-premières des films réalisés par les participants aux quatre ateliers de réalisation filmique 2025-2026

► Débats en présence des réalisatrices, des réalisateurs et de leurs équipes

► Échanges autour de la création et des nouvelles écritures du 7ème art

Dernière projection des Rencontres Cinématographiques

du 10ème pour l’année 25-26 !

Le samedi 27 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 PARIS

https://www.crl10.net/index.php/event/coups-de-pouce-coups-de-coeur-projections/ +33148033322 info-ej@crl10.net



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