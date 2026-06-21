Concert de Jazz au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS
Concert de Jazz au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS samedi 27 juin 2026.
« Swing Little Big Band » ! Le pianiste et chanteur Pablo Campos présente son nouveau quintet, au sein duquel les cuivres et la voix se mêlent autour des plus belles pages du Great American Songbook et de compositions originales.
Dans la grande tradition des chanteurs de Nat King Cole à Kurt Elling, la formule du quintet permet un « big band de poche » qui vient inonder de swing le répertoire et mettre en valeur certains des meilleurs solistes de la jeune scène jazz.
Pablo Campos : Voix, piano
Noé Codjia : Trompette
César Poirier : Saxophone
Viktor Nyberg : Contrebasse
Germain Cornet : Batterie
Concert organisé en partenariat avec le JASS CLUB PARIS, club de jazz et restaurant au 141 rue de Tolbiac.
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et le JASS CLUB PARIS vous convient à concert de jazz en plein air exceptionnel au parc de Choisy !
Le samedi 27 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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