Action ou Vérité Comédie de Limoges La Comédie de Limoges Limoges
vendredi 30 octobre 2026 · La Comédie de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Action ou Vérité Comédie de Limoges
La Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30
Maxime va se marier ! Et c’est le grand jour ! Cependant, il se réveille une gueule de bois monumentale après sa soirée d’enterrement de vie de garçon organisée par son meilleur ami ! La nuit a été manifestement torride, le problème est que ce n’était pas avec sa future épouse ! Que s’est-il passé la nuit dernière ? La vérité risque de le surprendre et de déplaire au plus haut point à son père, qui n’est autre que le ministre délégué à la famille. Entouré d’un secrétaire d’état, d’une drag queen, de sa future femme et de sa copine acariâtre, Maxime doit mener l’enquête, en espérant que ça ne remettra pas toute sa vie en question !
Durée 1h15. Sur réservations. .
La Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 contact@lacomediedelimoges.com
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English : Action ou Vérité Comédie de Limoges
L’événement Action ou Vérité Comédie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole
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