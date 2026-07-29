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AGENDA · Limoges

Festival Opération Operette Limoges

dimanche 23 août 2026 · Limoges

Festival Opération Operette Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
40 40

Limoges

Festival Opération Operette

Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-08-23

Le Festival Opération Opérette fait rayonner Limoges et ses environs à travers une programmation dédiée à l’art lyrique et au théâtre musical.
Cette édition propose
-Divas, Divettes le 23 Aout mais aussi le 29 Octobre,
-Le Médecin malgré lui le 28 et 29 Aout
-Apéropérette le 13 septembre
-Le Roi en jaune le 10 Octobre.
Une escapade culturelle conviviale pour découvrir le spectacle vivant autrement.   .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37  follembuche@gmail.com

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English : Festival Opération Operette

L’événement Festival Opération Operette Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole

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