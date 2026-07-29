Informations pratiques

Limoges

Festival Opération Operette

Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-08-23

Le Festival Opération Opérette fait rayonner Limoges et ses environs à travers une programmation dédiée à l’art lyrique et au théâtre musical.

Cette édition propose

-Divas, Divettes le 23 Aout mais aussi le 29 Octobre,

-Le Médecin malgré lui le 28 et 29 Aout

-Apéropérette le 13 septembre

-Le Roi en jaune le 10 Octobre.

Une escapade culturelle conviviale pour découvrir le spectacle vivant autrement. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

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English : Festival Opération Operette

L’événement Festival Opération Operette Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole