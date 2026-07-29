Festival Opération Operette Limoges
dimanche 23 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival Opération Operette
Limoges Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-08-23
Le Festival Opération Opérette fait rayonner Limoges et ses environs à travers une programmation dédiée à l’art lyrique et au théâtre musical.
Cette édition propose
-Divas, Divettes le 23 Aout mais aussi le 29 Octobre,
-Le Médecin malgré lui le 28 et 29 Aout
-Apéropérette le 13 septembre
-Le Roi en jaune le 10 Octobre.
Une escapade culturelle conviviale pour découvrir le spectacle vivant autrement. .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com
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English : Festival Opération Operette
L’événement Festival Opération Operette Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole
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