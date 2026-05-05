Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Musée des Beaux-Arts Limoges

Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Musée des Beaux-Arts Limoges

Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée des Beaux-Arts

Adresse : 1 Place de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif

Limoges

Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans)

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dans le cadre du festival Lire À Limoges, les enfants entre 4 et 5 ans pourront participer à l’activité Dominos Beaux-Arts. Il s’agit de jeux de mémoire, en compagnie d’un médiateur, pour découvrir l’Art en s’amusant.

Inscriptions et informations complémentaires auprès du musée.   .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans)

L’événement Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)