Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Musée des Beaux-Arts Limoges
Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans)
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du festival Lire À Limoges, les enfants entre 4 et 5 ans pourront participer à l’activité Dominos Beaux-Arts. Il s’agit de jeux de mémoire, en compagnie d’un médiateur, pour découvrir l’Art en s’amusant.
Inscriptions et informations complémentaires auprès du musée. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans)
L’événement Activité Domino Beaux-Arts LIRE À LIMOGES (4-5 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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