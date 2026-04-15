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Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux mardi 21 avril 2026.

Lieu : Echoppe seniors saint seurin

Adresse : 13 bis rue du Docteur Albert Barraud

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Activité karaoké Mardi 21 avril, 14h30 Echoppe seniors saint seurin Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00

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à l’échoppe St Seurin karaoké bordeaux

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