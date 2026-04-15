Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

Activité karaoké Mardi 21 avril, 14h30 Echoppe seniors saint seurin Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00

Echoppe seniors saint seurin 13 bis rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524576502 »}]

à l’échoppe St Seurin karaoké bordeaux