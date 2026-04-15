Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux
Activité karaoké, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux mardi 21 avril 2026.
Activité karaoké Mardi 21 avril, 14h30 Echoppe seniors saint seurin Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Echoppe seniors saint seurin 13 bis rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524576502 »}]
à l’échoppe St Seurin karaoké bordeaux
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