Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre Arc de triomphe Paris
Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre Arc de triomphe Paris dimanche 31 mai 2026.
Présentation
Après s’être résolument inscrit dans le mouvement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le Centre des monuments nationaux a lancé en 2025 l’opération « Monuments en (pleine) forme » au cœur du patrimoine. A la suite du succès de la première édition, l’évènement revient le week-end des 30 et 31 mai 2026, au cours duquel de nombreuses activités de sport et de bien-être seront proposées dans 33 monuments nationaux.
À l’Arc de triomphe, vous avez la possibilité de participer à des activités mêlant danse, souplesse et écriture afin de redécouvrir le monument. Nul besoin de « savoir » écrire ou danser. Débutant·es et timides bienvenu·es !
L’activité souplesse et écriture vous offre un moment de calme et de contemplation au cœur du monument, entre ancrage et légèreté. Guidé·es par une coach en souplesse et une art-thérapeute, les participant·es se relieront à l’espace et à eux-mêmes par l’observation, la respiration et l’écriture poétique.
Activité animée par notre partenaire Images & Mots et Emmanuelle Jay (spécialiste de l’écriture créative et autrice) & Vérane Isis (doula et coach en souplesse holistique) vous accueillent pour un moment créatif.
À l’occasion du grand évènement Monuments en (pleine forme), découvrez l’Arc de triomphe à travers sa programmation inédite « Corps et graphie » et son atelier poétique, tout en souplesse !
Le dimanche 31 mai 2026
de 10h00 à 12h00
payant
Tarif adulte : 16 euros
Tarif minimas sociaux, enfants, abonnés Passion monuments : 9 euros
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00
Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis
https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/activite-souplesse-et-ecriture-entre-ciel-et-pierre
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