Activité sportive : Découvrez l’escrime, Musée Sandelin, Saint-Omer

Informations pratiques

Activité sportive : Découvrez l’escrime 19 et 20 septembre Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Osez l’escrime ! Les membres de l’Escrime Club Audomarois vous proposent d’essayer leur sport technique mais amusant. Enfilez une veste, un masque : en garde, prêts, allez !

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

Osez l’escrime ! Les membres de l’Escrime Club Audomarois vous proposent d’essayer leur sport technique mais amusant. Enfilez une veste, un masque : en garde, prêts, allez !

©ECA