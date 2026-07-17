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Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon

Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Adresse
1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
En continu - Rendez-vous salle des statues (salle 24, 1er étage)

Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salle des statues (salle 24, 1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Philippe Bornier

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