Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
En continu – Rendez-vous salle des statues (salle 24, 1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !
© Philippe Bornier
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