Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salle des statues (salle 24, 1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Philippe Bornier