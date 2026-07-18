Activités ludiques au musée François Rude, Musée François Rude, Dijon

Informations pratiques

Activités ludiques au musée François Rude 19 et 20 septembre Musée François Rude Côte-d’Or

En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Philippe Bornier