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Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Perrin de Puycousin · Dijon

Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Perrin de Puycousin
Adresse
17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
En continu - Rendez-vous en salle de détente (rez-de-chaussée)

Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous en salle de détente (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Philippe Bornier

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