Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin, Musée Perrin de Puycousin, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Perrin de Puycousin · Dijon
Informations pratiques
Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or
En continu – Rendez-vous en salle de détente (rez-de-chaussée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !
Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !
© Philippe Bornier
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