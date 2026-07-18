Activités ludiques, Musée d’art sacré, Dijon

Informations pratiques

Activités ludiques Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’art sacré Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous sous la coupole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre En 1623, les cisterciennes de l’Abbaye de Notre-Dame de Tart s’installent à Dijon. La construction de leur monastère est achevée en 1767. Elles demandent à un frère de l’Oratoire, Louis Trestournel, d’établir les plans de leur église. L’édifice, achevé en 1709, est placé sous le vocable de l’Assomption de la Vierge et de saint Etienne Harding, dont le portrait, avec celui de saint Bernard, orne le portail.

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Philippe Bornier