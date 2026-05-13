Activités ludiques, Musée d’art sacré, Dijon

Activités ludiques Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art sacré Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous sous la coupole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre Installé dans l’église du Monastère des Bernardines, les œuvres d’art, sculptures, peintures et orfèvrerie exposées font revivre l’histoire artistique de la province du XIIe au XXe siècles et reflètent l’évolution des pratiques religieuses des communautés féminines au cours des siècles.

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Musée d’art sacré / Philippe Bornier