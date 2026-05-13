Activités ludiques, Musée François Rude, Dijon

Activités ludiques Samedi 23 mai, 20h00 Musée François Rude Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous dans l’espace d’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Musée François Rude / Philippe Bornier